В Нур-Султане полковника КНБ нашли мертвым: вероятно, выбросился из дома

В столице Казахстана Нур-Султане 10 января нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности страны Азамата Ибраева. Мужчина лежал без признаков жизни во дворе дома, где он проживал.

Сейчас ужасный инцидент расследуют местные правоохранители. Что именно стало причиной смерти Ибраева – правоохранители не сообщают.

Важно Приводят разные данные: в Казахстане не могут определиться с погибшими во время столкновений

Мог выпрыгнуть из окна

СМИ пишут, что у Ибраева травмы, характерные для падения с высоты. Поэтому, вероятно, он выпал из окна собственной квартиры. Сделал он это по собственной воле или его заставили – остается тайной.

Уже не первый случай

Заметим, что это уже второй случай за день, когда гибнут чиновники силовых ведомств. Так, ранее сообщалось, что начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов наложил на себя руки.

Кроме того, в пресс-службе МВД Казахстана заявили, что число погибших во время беспорядков сотрудников силовых структур выросло до 17 человек.

Протесты в Казахстане: главное

Массовые акции начались в Казахстане 3 января с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но через несколько дней требования митингующих стали более политическими.

На фоне протестов правительство ушло в отставку. Указ об этом 5 января подписал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Совбез ОДКБ согласовал ввод войск в Казахстан. Первой свой контингент начала вводить Россия. Вслед за ней и Беларусь.

После этого "миротворцы" начали массовые зачистки в разных городах Казахстана. Токаев отдал приказ силовикам стрелять в митингующих на поражение.

Не все казахские военные соглашались с этим приказом. Зато "миротворцы" ОДКБ готовы применять оружие против протестующих.

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