Имеет личные контакты с Трампом: политолог назвал ключевую тему визита Стубба в Украину
Президент Украины и Стубб будут обсуждать безопасность и сотрудничество Украины с НАТО. Для Украины важно, что Финляндия уже вступила в НАТО и быстро интегрировалась.
Об этом отметил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала. Он предположил, что во время визита президента Финляндии Александра Стубба сосредоточатся на вопросах безопасности.
Создание совместной ПВО
Авторитет Стубба значительно возрастает в последнее время, в частности из-за его личных контактов с Дональдом Трампом.
Через него, в частности, стоит продвигать тему формирования совместной европейской системы противовоздушной обороны. После инцидента в Польше об этом идут активные разговоры. Марк Рютте об этом тоже говорит,
– сказал Фесенко.
Он пояснил, что речь идет о совместной системе ПВО – не только в рамках европейского сегмента НАТО и не только на границе стран НАТО с Россией. Важно, чтобы Украина была частью этой системы. Сначала, возможно, частично и опосредованно.
"Мы же не член НАТО и не член Евросоюза, но тем не менее, без нас не будет высокой эффективности этой системы. Ну и еще одна тема, которая точно будет обсуждаться с Александром Стуббом, – это дальнейшие перспективы переговорного процесса", – сказал Фесенко.
Он напомнил, что Стубб вместе с группой европейских лидеров и Владимиром Зеленским посетил Вашингтон 18 августа. После этой встречи переговорный процесс фактически застыл. Ситуация стала хуже, особенно после возвращения Путина из Китая. Он действует все агрессивнее и наглее: возросло количество воздушных атак против Украины, активизировались боевые действия на фронте. А теперь появились еще и провокации против Польши.
"Сейчас со Стуббом будут обсуждать, поскольку у него есть личные контакты с Трампом, как восстановить и сделать более эффективной коммуникацию с президентом США. Потому что у Трампа есть явные зависания в принятии решений, в частности относительно быстрого и активного реагирования", – сказал Фесенко.
Как реагировать на атаки России?
Фесенко добавил, что после убийства Чарли Кирка Дональд Трамп больше сосредоточится на внутренних проблемах США. Но сотрудничество с Америкой нужно продолжать. Через Стубба можно влиять на американцев. Совместная позиция очень важна. Эту тему точно обсудят с президентом Финляндии.
Он добавил, что будут говорить также о том, как реагировать на возможные атаки России на страны НАТО. Для Финляндии сейчас это актуальный вопрос. Несколько дней назад был очень агрессивный пост Дмитрия Медведева с угрозами в сторону Финляндии.
Я не думаю, что Россия будет воевать с Финляндией. Кстати, Финляндия, на мой взгляд, одно из самых боеспособных звеньев в системе НАТО. В разных смыслах. Страна небольшая по численности населения, но тем не менее там боеспособная армия, есть система привлечения населения к оборонительным действиям и функциям, и надлежащее оружие,
– сказал Фесенко.
Он добавил, что Россия вряд ли решится напасть на Финляндию, пока продолжается война в Украине. Финляндия серьезно воспринимает угрозы со стороны России: страна закрывала границу с Россией и активно усиливает обороноспособность.
Фесенко отметил, что НАТО должно сделать выводы из атаки российских дронов на Польшу. В частности, Альянс должен реагировать на такие провокации быстро и адекватно. Вероятнее всего, Россия будет атаковать НАТО не непосредственно, а в формате гибридной войны, поэтому необходимо разработать протоколы быстрых действий в ответ на подобные угрозы. Провокации могут быть направлены и против стран Балтии. Отдельно он отметил, что Финляндия имеет тесные связи с Эстонией, которая также граничит с Россией.
Что известно о визите Стубба в Украину?
