О главном: Стрельба в университете Перми. Пьяная погоня со стрельбой в Киеве
20 сентября 2021 , 20:36Читати новину українською
Источник:24 канал
В России произошла стрельба в Пермском университете – студенты выпрыгивали из окон, погибло 6 человек. Виновника ранили при задержании, он скончался по дороге в госпиталь. В Киеве нетрезвый водитель убегал и отстреливался от патрульных.
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