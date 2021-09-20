О главном: Стрельба в университете Перми. Пьяная погоня со стрельбой в Киеве

20:36

В России произошла стрельба в Пермском университете – студенты выпрыгивали из окон, погибло 6 человек. Виновника ранили при задержании, он скончался по дороге в госпиталь. В Киеве нетрезвый водитель убегал и отстреливался от патрульных.