Про головне: Стрілянина в університеті Пермі. П'яна погоня зі стріляниною в Києві

20 вересня 2021 , 20:36
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Джерело:

24 канал

У Росії відбулася стрілянина в Пермському університеті – студенти вистрибували з вікон, загинуло 6 людей. Винуватця поранили при затриманні, він помер дорогою до шпиталю. У Києві нетверезий водій тікав та відстрілювався від патрульних.

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Автор: Кучер Адріана