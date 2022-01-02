В ОАЭ запретят невакцинированным выезжать из страны
Источник:ВВС
С 10 января невакцинированные против коронавируса граждане Объединенных Арабских Эмиратов не смогут выезжать за границу.
В ОАЭ будут требовать три прививки
Кроме того, полностью привитые против коронавируса граждане смогут выехать за границу только при условии прививки бустерной дозой.
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Ограничения не будут распространяться на граждан, которым противопоказаны прививки по медицинским или гуманитарным причинам. Исключения также будут для людей, выезжающих из страны для лечения и по медицинским причинам.
Более 90% населения ОАЭ вакцинировано
Более 90% граждан ОАЭ закончили курс вакцинации против коронавируса. Еще примерно 34% получили бустерную дозу.
С начала пандемии в этой 10-миллионной стране зафиксировали более 750 тысяч случаев коронавируса, более 2 тысяч человек умерли от осложнений COVID-19.
Вероятно, новые рекомендации по прививкам ввели из-за штамма коронавируса Омикрон. Большинство ученых сходятся на том, что стандартные две прививки недостаточно эффективны против этой мутации. Следовательно, больше стран активно вводят бустерную вакцинацию.
Главное об эффективности вакцин против Омикрона
- Компания Moderna объявила, что бустерная доза их вакцины против COVID-19 способна защитить против нового штамма Омикрон. Дополнительный укол повышает уровень антител, что нейтрализуют Омикрон, примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера.
- Известно также, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже чем 80% защиты в отношении предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%. Поэтому в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата.
- Результаты исследования Гонконгского университета показали, что три дозы вакцины китайской компании Sinovac – два первых компонента и бустер – не вызывают достаточного иммунного ответа на штамм коронавируса Омикрон.
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