В ОАЭ запретят невакцинированным выезжать из страны

2 января 2022 , 09:21
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Источник:

ВВС

С 10 января невакцинированные против коронавируса граждане Объединенных Арабских Эмиратов не смогут выезжать за границу.

В ОАЭ будут требовать три прививки

Кроме того, полностью привитые против коронавируса граждане смогут выехать за границу только при условии прививки бустерной дозой.

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Ограничения не будут распространяться на граждан, которым противопоказаны прививки по медицинским или гуманитарным причинам. Исключения также будут для людей, выезжающих из страны для лечения и по медицинским причинам.

Более 90% населения ОАЭ вакцинировано

Более 90% граждан ОАЭ закончили курс вакцинации против коронавируса. Еще примерно 34% получили бустерную дозу.

С начала пандемии в этой 10-миллионной стране зафиксировали более 750 тысяч случаев коронавируса, более 2 тысяч человек умерли от осложнений COVID-19.

Вероятно, новые рекомендации по прививкам ввели из-за штамма коронавируса Омикрон. Большинство ученых сходятся на том, что стандартные две прививки недостаточно эффективны против этой мутации. Следовательно, больше стран активно вводят бустерную вакцинацию.

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Автор: Анастасія Лукашевська