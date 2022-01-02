В ОАЕ заборонять невакцинованим виїжджати із країни

2 січня 2022 , 09:21
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Джерело:

ВВС

З 10 січня невакциновані проти коронавірусу громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів не зможуть виїжджати за кордон.

В ОАЕ вимагатимуть три щеплення

Окрім того, повністю щеплені проти коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон лише за умови щеплення бустерною дозою.

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Обмеження не будуть поширюватись на громадян, яким протипоказані щеплення з медичних або гуманітарних причин. Винятки також будуть для людей, які виїжджають з країни для лікування та з медичних причин.

Понад 90% населення ОАЕ вакциновано

Понад 90% громадян ОАЕ закінчили курс вакцинації проти коронавірусу. Ще приблизно 34% отримали бустерну дозу.

З початку пандемії у цій 10-мільйонній країні зафіксували понад 750 тисяч випадків коронавірусу, більш як 2 тисячі людей померли від ускладнень COVID-19.

Ймовірно, нові рекомендації щодо щеплень ввели через штам коронавірусу Омікрон. Більшість вчених сходяться на тому, що стандартні два щеплення недостатньо ефективні проти цієї мутації. Відтак, більшіть країн активно запроваджують бустерну вакцинацію. 

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Автор: Анастасія Лукашевська