В ОАЕ заборонять невакцинованим виїжджати із країни

З 10 січня невакциновані проти коронавірусу громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів не зможуть виїжджати за кордон.

В ОАЕ вимагатимуть три щеплення

Окрім того, повністю щеплені проти коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон лише за умови щеплення бустерною дозою.

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Обмеження не будуть поширюватись на громадян, яким протипоказані щеплення з медичних або гуманітарних причин. Винятки також будуть для людей, які виїжджають з країни для лікування та з медичних причин.

Понад 90% населення ОАЕ вакциновано

Понад 90% громадян ОАЕ закінчили курс вакцинації проти коронавірусу. Ще приблизно 34% отримали бустерну дозу.

З початку пандемії у цій 10-мільйонній країні зафіксували понад 750 тисяч випадків коронавірусу, більш як 2 тисячі людей померли від ускладнень COVID-19.

Ймовірно, нові рекомендації щодо щеплень ввели через штам коронавірусу Омікрон. Більшість вчених сходяться на тому, що стандартні два щеплення недостатньо ефективні проти цієї мутації. Відтак, більшіть країн активно запроваджують бустерну вакцинацію.

Головне про ефективність вакцин проти Омікрону

Компанія Moderna оголосила, що бустерна доза їх вакцини проти COVID-19 здатна захистити проти нового штаму Омікрон. Додатковий укол підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера.

Відомо також, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак з ахист від важкого перебігу хвороби залишився високим – на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату.

– на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату. Результати дослідження Гонконзького університету показало, що три дози вакцини китайської компанії Sinovac – два перших компоненти і бустер – не викликають достатньої імунної відповіді на штам коронавірусу Омікрон.



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