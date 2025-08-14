Оборонял "Азовсталь" в Мариуполе: из российского плена освободили морпеха Хуана Лейва Гарсию
- 14 августа Украина и Россия провели обмен пленными, во время которого был освобожден морпех Хуан Альберто Лейва Гарсия, который оборонял Мариуполь в 2022 году.
- Хуан Альберто Лейва Гарсия, уроженец Мариуполя, попал в плен в мае 2022 года во время выхода из "Азовстали" и находился в российском плену более 3 лет.
- Хуан Альберто Лейва Гарсия родился в 1997 году, его отец с Кубы, а мать – украинка. Парень служил в 36-й бригаде морской пехоты.
Между Украиной и Россией 14 августа состоялся новый обмен пленными. На этот раз из вражеской неволи удалось вернуть Хуана Альберто Лейва Гарсию – морского пехотинца, который оборонял Мариуполь в 2022 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о морпехе Хуане Альберто Лейва Гарсии?
Информацию о возвращении военного в рамках обмена 14 августа журналистам подтвердила сестра морского пехотинца.
Хуан – уроженец Мариуполя. Его отец родом из Кубы, а мать – украинка.
Хуан Альберто Лейва Гарсия вернулся из плена 14 августа 2025 года / Фото Суспільного
На сайте 0629.com.ua указано, что Хуан Альберто Лейва Гарсия родился в 1997 году. Свое имя получил в честь двух кубинских прадедушек.
Отец парня, Элой Лейва Гарсия, приехал из Кубы в Мариуполь изучать металлургию, там и познакомился со своей будущей женой Ларисой. В конце концов семья поселилась в Мариуполе, а с 2008 года – переехала в Одессу.
Мужчина учился на архитектора, но в 2018 году поступил в ВСУ и посвятил себя военной службе.
Хуан Альберто Лейва Гарсия служил в 36 бригаде морской пехоты. Уже во время боев за Мариуполь после начала полномасштабного вторжения, морпех держал оборону в районе завода "Азовмаш", затем переместился на территорию ММК имени Ильича, участвовал в попытке прорыва из окруженного россиянами завода.
В мае 2022 года он попал в российский плен во время выхода морпехов с "Азовстали", и находился там более 3 лет, пока его не смогли вернуть на родину 14 августа.
Напомним, 14 августа состоялся очередной обмен между Украиной и Россией. Домой вернули 84 украинцев, среди них – военные и гражданские, которые нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.