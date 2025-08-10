После появления в медиа предложений об "обмене территориями" между Украиной и Россией, озвученных президентом США Дональдом Трампом и сенатором Марко Рубио, в Украине заговорили о симметричном ответе. В публичном пространстве эти идеи вызвали волну критики как неприемлемые и оторванные от реальности.

Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах и дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что в ответ можно говорить о возвращении этнически украинских территорий, в частности Курщины, Белгородчины и Брянщины. Он убежден, что такая позиция продемонстрирует западным партнерам истинную суть российских "мирных" предложений.

Как отвечать на предложения Кремля?

По словам Владимира Огрызко, на идеи об "обмене территориями" следует реагировать в том же стиле, выдвигая Москве собственные предложения, которые демонстрируют абсурдность таких инициатив.

Давайте тогда отдадим России уничтоженный Донбасс, а в обмен получим Курщину, Белгородчину, Брянщину и другие этнически украинские земли. Почему нет? Это выглядит не менее логично, чем их требования,

– иронизировал дипломат.

Он добавил, что подобная тактика позволит показать международным партнерам, насколько нереалистичными являются предложения Кремля, и подчеркнуть неприемлемость идеи обмена украинских территорий.

Не только сарказм, но и сигнал союзникам

По мнению дипломата, подобные шаги имеют не только иронический, но и политический смысл. Они позволяют четко донести до союзников, что Москва сознательно продвигает условия, которые противоречат международному праву и подрывают основы безопасности в Европе. Поэтому такие заявления должны быть адресованы не только Москве, но и западным политикам, в частности тем, кто публично поддерживает идею территориальных уступок Украине.

На идиотские предложения надо отвечать так же – придумывать десяток неадекватных условий и передавать их нашим партнерам как официальную позицию Украины. Это покажет, насколько бессмысленными являются инициативы Кремля,

– заявил дипломат.

Он добавляет, что такая реакция способна сорвать игру Кремля, который стремится навязать выгодную для себя рамку переговоров, и одновременно четко продемонстрировать неприемлемость идеи обмена украинских территорий.