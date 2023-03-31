Есть вопросы-табу: как общаться с военными, вернувшимися с фронта

Все чаще мы сталкиваемся с непониманием того, как нужно общаться с военными, вернувшимися с фронта. Безусловно, очень важно сделать все, чтобы не ранить защитника или защитницу словом.

Так, есть эмоции, действия и вопросы-табу, которые могут только навредить. Об этом 24 Канала рассказала капеллан добровольческого корпуса военных капелланов Елена Легенчук.

Важно Как пережить потерю близкого человека

Как правильно общаться с военными

По словам капеллана, подходить к защитнику с чувством вины или жалости не стоит. "Если у вас будет боль в глазах – не надо. С благодарностью – да", – отмечает она. Также не нужно торопиться бежать в объятия к воину. Возможно, он сейчас вернулся с передовой и должна быть социальная дистанция.

Она будет важна для него. Он не будет чувствовать угрозы и не будет реагировать на это,

– утверждает Легенчук.

Более того, не нужно ставить вопросов, которые могут быть некорректными. Многие осознают неуместность, но продолжают это делать. Военный капеллан отметила, что среди вопросов-табу:

"Чего ты туда пошел?";

"Убивал ли ты?";

"Видел ли ты, как умирают?";

"Было ли тебе страшно".

Если военный захочет, уверяет капеллан, он сам расскажет о своих убеждениях или эмоциях. Некоторые защитники с легкостью пережили, потому что прошли соответствующую реабилитацию.

"Но если сам он не начинает этого разговора, эти вопросы могут вызвать флешбеки, агрессию, боль… И этот разговор уже не будет конструктивным", – подытожила Елена Легенчук.

Тоже интересно – Спартак Суббота рассказал, нормально ли радоваться во время войны: смотрите видео

Украинцы взрослеют