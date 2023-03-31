Є питання-табу: як спілкуватися з військовими, котрі повернулися з фронту
Дедалі частіше ми стикаємося з нерозумінням того, як потрібно спілкуватися з військовими, котрі повернулися з фронту. Безумовно, дуже важливо зробити усе, щоб не ранити захисника чи захисницю словом.
Так, є емоції, дії та питання-табу, які можуть лише нашкодити. Про це 24 Каналу розповіла капеланка добровольчого корпусу військових капеланів Олена Легенчук.
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Як правильно спілкуватися з військовими
За словами капеланки, підходити до захисника з відчуттям провини чи жалю не варто. "Якщо у вас буде біль в очах – не треба. З подякою – так", – відзначає вона. Також не слід поспішати бігти в обійми до воїна.
Ми не знаємо, можливо, він зараз повернувся з передової, і має бути соціальна дистанція. "Вона буде важлива для нього. Він не відчуватиме загрози і не реагуватиме на це,
– стверджує Легенчук.
Ба більше, не потрібно ставити питань, які можуть бути некоректними. Чимало людей усвідомлюють недоречність, але продовжують це робити. Серед питань-табу:
- "Чого ти туди пішов?";
- "Чи вбивав ти?";
- "Чи бачив ти, як помирають?";
- "Чи було тобі страшно".
Якщо військовий захоче, запевняє капеланка, він сам розповість про свої переконання чи емоції. Деякі захисники з легкістю про пережите, тому що пройшли відповідну реабілітацію.
"Але якщо сам він не починає цієї розмови, ці запитання можуть викликати флешбеки, агресію, біль… І ця розмова вже не буде конструктивною", – підсумувала Олена Легенчук.
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