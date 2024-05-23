Рядом не было ни одного военного объекта: жуткие кадры последствий обстрела Харькова

Россияне массированно обстреляли Харьков и область. К сожалению, в городе враг нанес удар по издательству. Там есть погибшие и раненые, спасатели до сих пор разбирают завалы.

В момент вражеских ударов на производстве работали около 50 человек. На фото можно увидеть, что осталось от помещения.

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На месте до сих пор продолжается спасательно-поисковая операция

Около 10 утра россияне выпустили по Харькову и области около 15 ракет. Враг нанес удар по транспортной инфраструктуре, одному из подразделений коммунального предприятия, который занимается жизнеобеспечением города, а также по типографии – она пострадала больше всего.

Последствия обстрела Харькова: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что враг нанеснанес удар по типографии Фактор-печать в Харькове. Это типография, которая входит в группу компаний Фактор. В холдинг входит издательство Vivat и его книжные магазины.

Фото ОВА, ГСЧС, Суспільне, прокуратуры, "Накипело"

Что известно о погибших

Фактор-печать – один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому печатаются там не только книги издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств.

На эту минуту известно о семи погибших, из них – 5 женщин, 1 мужчина, данные одного человека еще устанавливаются. Также есть много раненых. Все пострадавшие – гражданские и являются работниками предприятия.

Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что на момент обстрела в помещении находились 50 работников. Один удар был в цех, где работали люди. Еще 2 ракеты попали вблизи предприятия.

Он отметил, что рядом с типографией никаких военных объектов не было.