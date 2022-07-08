Нападение на экс-премьера Японии попало на видео: политик в тяжелом состоянии в больнице

Утром 8 июля неизвестный совершил нападение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. В политика выстрелили во время его уличного выступления.

Синдзо Абе стал жертвой злоумышленника в префектуре Нара. Туда он прибыл в рамках избирательной кампании. Но, к сожалению, публичная речь может стоить ему жизни.

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Политик находится в тяжелом состоянии

Управления пожарной охраны сообщили, что состояние Синдзо Абэ крайне сложно. У него состояние сердечно-легочной недостаточности. Так что за жизнь бывшего премьер-министра Японии борются медики. Позже они добавили, что Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.

В ведомстве отметили, что политика планируют на вертолете транспортировать в Больницу Медицинского университета Нара. Она расположена в городе Касихара. По предварительным данным, в спину Синдзо Абэ выстрелили из полуавтоматического ружья.

Преступника уже поймали

Правоохранители сообщили, что стрелявшего в экс-премьера злоумышленника уже задержали с поличным. Речь идет о мужчине, которому примерно 40 лет. Его подозревают в покушении на убийство. Полицейские проводят допрос. Также известно, что на месте происшествия уже конфисковали оружие, из которого предполагаемый злоумышленник мог попасть в Синдзо Абэ.

Впоследствии появились детали о том, кто подозревается в совершении нападения на экс-министра. Им оказался 41-летний Тецуя Ямагами. Выяснилось, что задержанный мужчина – бывший военный.

Представитель правительства Японии отметил, что это – жесткий акт насилия. Он подчеркнул, что подобные действия решительно осуждаются представителями властей страны.

Что известно об атаке на экс-премьера

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ прибыл в префектуру Нара в рамках избирательной кампании. Он выступал с публичной речью у станции Ямато-Сайдадзи. В ходе этого журналисты услышали звуки, похожие на выстрелы, а сам политик упал на землю. Тогда предполагали, что он мог потерять сознание, но вскоре эту версию опровергли.

Вскоре в сети появилось видео, на котором можно увидеть момент с обстрелом экс-премьера. Сюжет демонстрирует речь политика, которую мгновенно прерывают несколько выстрелов. После этого камера переводится на охранников, задержавших предполагаемого злоумышленника. Рядом с ним лежало, скорее всего, оружие, из которого он мог совершить атаку.

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Что касается самого визита в Нару, то его Синдзо Абе совершил, чтобы поддержать кандидатов от Либерально-демократической партии на выборах в Сенат. После этого экс-премьер должен был отправиться в Киото, где продолжил бы свой тур.

В заключение добавим, что Синдзо Абэ был премьер-министром Японии неоднократно. Сначала он занимал этот пост с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года, а затем – с 26 декабря 2012 года по 16 сентября 2020 года.

Отметим, что 5 июня 2015 г. с официальным визитом он прибывал в Украину. Это был первый визит высокопоставленного чиновника такого ранга в наше государство в истории японско-украинских отношений.

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