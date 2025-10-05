Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в отсутствии сильной реакции на очередную массированную атаку России. Украинский лидер подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин просто насмехается из-за этого и усиливает свои обстрелы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 5 октября 2025 года.

К теме "Даже не скрывают": Зеленский сказал, куда целились россияне во время массированного удара

Что сказал Зеленский относительно отсутствия реакции Запада на российскую атаку?

Владимир Зеленский отметил, что, к сожалению, нет достойной и сильной реакции мира на постоянное увеличение масштаба и наглости российских ударов.

Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется с Запада, с того молчания и отсутствия сильных действий в ответ,

– объяснил украинский президент.

Он также отметил, что Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары.

"Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и именно сейчас, перед зимой – газовую инфраструктуру, генерацию и передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что каждая российская ракета и ударный дрон – это, в частности, и компоненты, которые поставляют в Россию до сих пор из стран Запада и государств рядом со страной-агрессором.

Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже просто странно слышать, что кто-то там вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов. Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит,

– отметил Владимир Зеленский.

Он также заявил, что почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на 5 октября, – это более 100 тысяч компонентов иностранного производства. Среди производителей есть компании из Соединенных Штатов, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов. Есть также схемы на несколько стран, поэтому все это надо прекращать.

Кстати, политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала предположил, что Европа рано или поздно задумается о своей безопасности, и именно Путин заставит ее это сделать. По словам эксперта, наступит время, когда европейские страны будут платить свою цену за неготовность к агрессии России и периодически задавать себе вопрос: "А почему мы не сделали вовремя тот или иной шаг?"

