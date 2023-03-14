Россияне устроили кровавый обстрел Волчанска: есть погибшие и раненые

Утром 14 марта российские военные обстреляли Волчанск Харьковской области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Стражи порядка задокументировали последствия вражеских обстрелов Харьковщины. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Преступления российской армии в Харьковской области

По данным следствия, утром 14 марта российские военные обстреляли город Волчанск.

47-летний мужчина, водитель автомобиля, получил ранения. 55-летняя пассажирка погибла на месте.

Также около 12:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Колодязное Купянского района. Снаряд попал в гражданский автомобиль с 42-летним мужчиной – жителем этого села. От полученных травм он погиб на месте. Также повреждены частные жилые дома.

Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Последствия вражеских обстрелов: смотрите фото

Удар по дому в Краматорске: главное

Заметим, что утром 14 марта около 09:00 стало известно, что захватчики запустили ракету по многоэтажке в центре Краматорска.

Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший в квартире на первом этаже. Разбор разрушенных частей конструкций уже завершили.

В результате ракетного удара по Краматорску 14 марта увеличилось количество пострадавших – сейчас известно о девяти лицах. Один человек погиб.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко проинформировал:

повреждено 25 многоквартирных и один частный дом,

детский сад,

музей и здание Сбербанка,

2 авто.

В поврежденных домах в основном выбиты окна и повреждены кровли.