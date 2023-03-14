Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что предварительно россияне повредили 6 многоэтажек. Все, что известно о удар по Краматорску 14 марта 24 Канал собрал дальше.

Важно Российская ракета попала в центр города: Зеленский показал жуткие кадры Краматорска

Что известно о жертвах атаки

Оккупанты около 08:30 обстреляли Краматорск. Ракета попала в многоквартирный дом. Она повредила перекрытие и стену одного из подъездов и разбила окна и балконы.

По состоянию на 09:47 сообщили, что есть раненые – трое гражданских людей получили ранения. Впоследствии стало известно, что один потерпевший скончался в больнице.

Поисковые работы продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливается. Около 11:00 стало известно, что из-под завалов извлекли еще двух человек. Кириленко отметил, что количество раненых возросло до семи.

Количество раненых возросло: видео

Разрушен дом

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки частично разрушен 3-этажный многоквартирный жилой дом.

Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший в квартире на первом этаже. Разбор разрушенных частей конструкций уже завершили.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко проинформировал:

повреждено 25 многоквартирных и один частный дом,

детский сад,

музей и

здание Ощадбанка,

2 авто.

Последствия удара по Краматорску / Фото с фейсбука Гончаренко:

Открыли дело

Прокуратура уже открыла дело. Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Досудебное расследование продолжается. Людей, ставших свидетелями военного преступления, призывают фиксировать все и отправлять данные в Офис Генерального прокурора.

Обратите внимание! Вечером 1 февраля Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-К" по Краматорску и попала в жилой дом в центре города. В результате атаки 4 человека погибли. Еще 8 получили ранения.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего человека. Он подчеркнул, что государство-зло продолжает воевать с мирным населением, уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого.

Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, наказывающему за убийство. Да обязательно будет,

– подчеркнул Зеленский.

Он также обнародовал видео с места удара.