Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що, попередньо росіяни пошкодили 6 багатоповерхівок. Все, що відомо про удар по Краматорську 14 березня 24 Канал зібрав далі.

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Що відомо про жертв атаки

Окупанти близько 08:30 обстріляли Краматорськ. Ракета влучила в багатоквартирний будинок. Вона пошкодила перекриття та стіну одного з під'їздів та потрощила вікна і балкони.

Станом на 09:47 повідомили, що є поранені – троє цивільних людей зазнали поранення. Згодом стало відомо, що один потерпілий помер у лікарні.

Пошукові роботи тривають, остаточну кількість постраждалих встановлюють. Близько 11:00 стало відомо, що з-під завалів дістали ще двох людей. Кириленко зазначив, кількість поранених зросла до семи.

Кількість поранених зросла: відео

Зруйновано будинок

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки частково зруйновано 3-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула у квартирі на першому поверсі. Розбір зруйнованих елементів конструкцій вже завершили.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко проінформував:

пошкоджено 25 багатоквартирних та один приватний будинок,

дитячий садок,

музей та будівлю Ощадбанку,

2 авто.

Наслідки удару по Краматорську / Фото з фейсбуку Гончаренка:

Відкрили справу

Прокуратура вже відкрила справу. Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування триває. Людей, які стали свідками воєнного злочину закликають фіксувати все та надсилати дані в Офіс Генерального прокурора.

Зверніть увагу! Ввечері 1 лютого Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-К" по Краматорську і влучила в житловий будинок в центрі міста. Унаслідок атаки 4 людей загинули. Ще 8 зазнали поранень.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблої людини. Він наголосив, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського.

Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов'язково буде,

– наголосив Зеленський.

Він також оприлюднив відео з місця удару.