Володимир Зеленський показав моторошні кадри наслідків російського удару. Президент наголосив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням.

Важливо Удар по будинках в Краматорську: один із поранених помер у лікарні

Російські терористи вдарили по житлових будинках

Глава держави розповів, що російська ракета влучила в центр міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок.

Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде,

– підкреслив український лідер.

Окупанти вдарили ракетою по Краматорську: дивіться відео

Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих. На жаль, одна людина загинула. Рятувальні роботи ще тривають. "Мої співчуття рідним", – зазначив президент.

Що відомо про ракетний удар Росії по Краматорську