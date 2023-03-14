Володимир Зеленський показав моторошні кадри наслідків російського удару. Президент наголосив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням.
Важливо Удар по будинках в Краматорську: один із поранених помер у лікарні
Російські терористи вдарили по житлових будинках
Глава держави розповів, що російська ракета влучила в центр міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок.
Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде,
– підкреслив український лідер.
Окупанти вдарили ракетою по Краматорську: дивіться відео
Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих. На жаль, одна людина загинула. Рятувальні роботи ще тривають. "Мої співчуття рідним", – зазначив президент.
Що відомо про ракетний удар Росії по Краматорську
- Близько 08:30 14 березня російські військові обстріляли Краматорськ. За попередньою інформацією, пошкоджені шість багатоповерхівок.
- Окупанти поцілили у багатоквартирний будинок. Зруйновано під'їзд.
- На жаль, один з поранених внаслідок обстрілу загинув у лікарні. Ще трьом постраждалим наразі надають допомогу медики.
- Людей шукають під завалами. Пошукові роботи тривають, остаточну кількість постраждалих встановлюють.
- Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.