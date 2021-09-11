Ограничение прав и массовые изнасилования: "Талибан" увеличивает запреты для женщин

Женщин разгоняли слезоточивым газом на протесте в Кабуле. Журналистов, освещавших местные недовольство против ограничения самостоятельного передвижения женщин и возможность реализовываться в работе жестоко избили палками.

Эта акция фактически стала толчком к запрету уличных протестов в стране. О своих намерениях официально объявило министерство внутренних дел в правительстве под управлением "Талибана". Участников и организаторов протестов будут наказывать.

К теме Чтобы спасти семью от голода: мужчина в Афганистане хочет продать 4-летнюю дочь

После этого ограничения для женщин только усилились – они не смогут заниматься спортом, в частности крикетом. По мнению радикальных исламистов, во время игры обнажаются части тела.

На пресс-конференции "Талибан" заявили, что женщинам нужно будет носить паранджу, в то же время они смогут учиться и работать. Как отметила председатель общественной организации "Центр – развитие демократии" Элла Ламах, сейчас повторяется практика, которая действовала, когда "Талибан" правил страной с 1996 по 2001 года.

Видение у каждого лидера в Афганистане свое. И это еще зависит не только от общего видения, но и осознания того, что делается в головах людей, которые сидят не только в столице, но и в маленьких городах и селах,

– пояснила она.

Стереотипы в отношении женщин могут толковать согласно своим знаниям, соображениям и своему видению мира законов шариата. То есть правила будут отличаться в зависимости от менталитета руководителей на местах. Если в столице будут меньше запрета, то в маленьких городах будет наоборот.

По словам заместителя директора "Центра ближневосточных исследований" Сергея Данилова, талибы руководствуются исламским правом и пуштунским правом. Племена пуштунов интерпретируют шариат так, что существует, в частности, запрет музыки.

"Талибан" продолжает ограничивать права женщин: смотрите сюжет 24 канала

Женщины в Афганистане не смогут защитить себя

Эксперты по гендерным вопросам трактуют период, который наступил в "Талибане", для женщин, как возвращение во тьму или откат на 20 лет назад. Хуже всего то, что они не смогут никуда пожаловаться, чтобы защитить себя.

Говорится и об увеличении изнасилований, и ограничениях в правах и финансовой независимости, и о полном подчинении мужчинам. Это приведет также рост уровня бедности.

В Афганистане возрастет уровень насилия

Эксперты убеждены, что насилие со стороны полиции, бойцов "Талибана" – будет расти. Как резюмировал директор "Центра ближневосточных исследований" Игорь Семиволос, талибы не будут влезать в дома, но в публичной сфере они будут делать максимум того, чтобы была демонстрация лояльности.

Важно Били палками и стреляли: талибы разогнали протест в Кабуле – видео с места происшествия

Большие заборы и наказания за их нарушение будет провоцировать местных жителей к бегству из Афганистана. В лучшем случае прогнозируют несколько сотен тысяч эмигрантов, в худшем – несколько миллионов.