В "Охматдете" проводят частичную эвакуацию детей, – Поворозник

Русские орки не гнушаются обстреливать не только мирных жителей, но и больных детей. Вчера наша противовоздушная оборона сбила крылатую ракету врага прямо над детской больницей "Охматдет" в Киеве.

Из-за угрозы обстрела больницы оттуда продолжают эвакуировать детей. Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель городского главы Киева Николай Поворозник.

К теме Оккупанты били ракетами вблизи столичного "Охматдета": повредили один этаж больницы

Несмотря на эвакуацию больница функционирует

В "Охматдете" проводят частичную эвакуацию детей. Но сейчас больница функционирует, как и все медучреждения в городе. Врачи работают в боевом режиме,

– заявил Поворозник.

Напомним, что, к сожалению, не всех пациентов из "Охматдета" эвакуируют. Детки не могут покинуть больницу из-за критического состояния здоровья.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!