У "Охматдиті" проводять часткову евакуацію дітей, – Поворозник

Російські орки не гребують обстрілювати не тільки мирних жителів, а й хворих дітей. Вчора наша протиповітряна оборона збила крилату ракету ворога просто над дитячою лікарнею "Охматдит" у Києві.

Через загрозу обстрілу лікарні звідти продовжують евакуювати дітей. Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник.

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Попри евакуацію лікарня функціонує

У "Охматдиті" проводять часткову евакуацію дітей. Але зараз лікарня функціонує, як і всі медзаклади в місті. Лікарі працюють в бойовому режимі,

– заявив Поворозник.

Нагадаємо, що, на жаль, не всіх пацієнтів з "Охматдиту" евакуюють. Дітки не можуть покинути лікарню через критичний стан здоров'я.

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