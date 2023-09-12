К смерти тянет! – россиянин признался, что "кайфовал" от убийства украинцев и гибели товарищей

Наша разведка выложила перехват разговора оккупанта со своей женой. На этой записи захватчик с восхищением рассказывает о потерях среди россиян и своих ощущениях во время убийства украинцев.

Военнослужащий страны-агрессорки во время разговора с женой дал понять, что ему нравятся смерти украинских защитников и даже россиян. Он с больным удовольствием описывал собеседнице человеческие страдания.

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Россияне любят страдания товарищей

Жена спросила оккупанта, разрывало ли людей на его глазах. Российский военнослужащий заявил, что однажды дрон сбросил ВОГ, разорвавшийся возле другого захватчика. Тот потерял гениталии и просил других военных застрелить его, чтобы облегчить свои мучения. Однако россияне не стали тратить патроны и просто смотрели, как он истекает кровью. Рассказывая это все жене, собеседник цинично констатировал, что у этого мужчины шансов выжить не было. Также он заявил, что видел, как разрывало других солдат оккупационной армии.

Оккупанты любят убивать украинцев

Этот захватчик также рассказал жене, что чувствует "кайф", когда украинские защитники падают от его пуль. Женщина, которую, очевидно, все устраивает, лишь переспросила у него, действительно ли это "кайф".

Россиянин во время разговора с женой гордится тем, что у него нет "этого щенячьего чувства", когда он убивает людей. Он признается, что после завершения российско-украинской войны "продолжит эту профессию".

К смерти тянет! Снова "трехсотого" несут,

– добавляет оккупант.

Осторожно, эта запись содержит в себе ненормативную лексику на русском!

Перехват разговора оккупанта: видео ГУР МО



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