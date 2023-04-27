Отмечают, что разговор был перехвачен на Восточном фронте Украины. СБУ уже установила личность захватчика, который рассказал о зверствах.

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Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не в первый раз. Мне пох*й,

– рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, которое должен совершить после этого телефонного разговора.

"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – объясняет россиянин.

Он в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает, и делать это приходится ночью.

Личность палача установлена

Служба безопасности Украины установила личность палача, его данные, место службы и круг общения.

Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области России, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года. Со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

СБУ отмечает, что работает над тем, чтобы Сучко и каждый российский военный преступник понес заслуженное наказание за свои зверства.

Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.

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