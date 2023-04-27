Зазначають, що розмова була перехоплена на Східному фронті України. СБУ уже встановила особу загарбника, який розповів про звірства.

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Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й,

– розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – пояснює росіянин.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

Особу ката встановлено

Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області Росії, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року. Зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

СБУ зазначає, що працює над тим, аби цей Сучко та кожен російський воєнний злочинець поніс заслужене покарання за свої звірства.

Українська спецслужба розслідує понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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