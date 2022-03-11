Оккупанты цинично расстреляли авто с супругами на Сумщине: женщина погибла

Рашистская орда продолжает беспощадно бить по Сумам и области. Убивают они и мирных жителей. В частности, обстреляли гражданский автомобиль, в котором ехали супруги.

Инцидент произошел 9 марта в селе Боромля Ахтырского района. Об этом рассказал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По словам Живицкого, оккупанты применяли средства, которые являются запрещенными международным правом. Из какого именно били оружия – глава Сумской ОВА не уточнил.

В итоге погибла 51-летняя Светлана. Женщина сидела на пассажирском сиденье.

Кроме того, захватчики забрали у водителя мобильный телефон и автомобиль. Предположительно, речь идет о муже погибшей.

Орки также расстреляли автомобиль с супругами в Киевской области

В Макарове Киевской области рашисты расстреляли автомобиль, в котором ехали пожилые супруги. В машине находились 72-летний мужчина и 68-летняя женщина. К сожалению, они погибли.

Супруги на своей машине ехали по одной из улиц городка. В то же время на дороге появился вражеский БТР. Из него оккупанты и открыли огонь.

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