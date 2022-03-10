В машине находились 72-летний мужчина и 68-летняя женщина. К сожалению, они погибли. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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На днях российские военные из БТРа расстреляли автомобиль супругов, который двигался по улице Богдана Хмельницкого в городе Макаров Бучанского района. В результате обстрела 72-летний мужчина и 68-летняя женщина погибли,

– говорится в сообщении.



Супруги погибли в результате обстрела / Фото Национальной полиции Киевщины

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