В автівці перебували 72-річний чоловік та 68-річна жінка. На жаль, вони загинули. Наразі поліція встановлює усі обставини події.
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Днями російські військові з БТР розстріляли автомобіль подружжя, який рухався по вулиці Богдана Хмельницького у місті Макарів Бучанського району. Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік та 68-річна жінка загинули,
– йдеться в повідомленні.
Подружжя загинуло внаслідок обстрілу / Фото Національної поліції Київщини
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