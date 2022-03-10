В автівці перебували 72-річний чоловік та 68-річна жінка. На жаль, вони загинули. Наразі поліція встановлює усі обставини події.

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Днями російські військові з БТР розстріляли автомобіль подружжя, який рухався по вулиці Богдана Хмельницького у місті Макарів Бучанського району. Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік та 68-річна жінка загинули,

– йдеться в повідомленні.



Подружжя загинуло внаслідок обстрілу / Фото Національної поліції Київщини

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