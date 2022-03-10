Збройні Сили України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських військ на всіх напрямках.

До теми Українські оборонці зупинили наступ росіян на всіх напрямках

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти:

Поліське,

Кухарі,

Бородянка,

Андріївка,

Мотижин,

Гореничі,

Буча,

Демидів.

Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу,

– додали в Генштабі ЗСУ.

Як розповіли у МВС, ніч на 10 березня була складною, хоча є значні успіхи: ЗСУ пішли в контратаку під Києвом і підбили 5 танків. На околицях українські захисники відбивають наступальні угруповання окупантів і тримають оборону.

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