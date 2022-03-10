Зранку на західній околиці Києва були чути артилерійські обстріли. Про це розповів радник глави МВС Вадим Денисенко.

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Чиновник додав, що у цьому місці йдуть бої.

Армія готова відбивати наступ

У Генштабі зазначили, що угруповання сил і засобів оборони Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу окупантів. Наші бійці наносять вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримують визначені оборонні рубежі.



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