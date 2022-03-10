Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию российских войск по всем направлениям.

К теме Украинские защитники остановили наступление россиян по всем направлениям

На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты:

Полесское,

Кухари,

Бородянка,

Андреевка,

Мотыжин,

Гореничи,

Буча,

Демидов.

Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Как рассказали в МВД, ночь на 10 марта была сложной, хотя есть значительные успехи: ВСУ пошли в контратаку под Киевом и подвели 5 танков. В окрестностях украинские защитники отбивают наступательные группировки оккупантов и держат оборону.

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