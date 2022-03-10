Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию российских войск по всем направлениям.
К теме Украинские защитники остановили наступление россиян по всем направлениям
На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты:
- Полесское,
- Кухари,
- Бородянка,
- Андреевка,
- Мотыжин,
- Гореничи,
- Буча,
- Демидов.
Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада,
– добавили в Генштабе ВСУ.
Как рассказали в МВД, ночь на 10 марта была сложной, хотя есть значительные успехи: ВСУ пошли в контратаку под Киевом и подвели 5 танков. В окрестностях украинские защитники отбивают наступательные группировки оккупантов и держат оборону.
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