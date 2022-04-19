Оккупанты в Мариуполе пытаются легализовать захоронения тел мирных жителей

Российские оккупанты пытаются легализовать захоронения тел мирных жителей в Мариуполе. Россияне требуют сведения о погибших, чтобы близкие могли получить разрешение на похороны.

Российские оккупанты требуют персональные данные

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что так называемая омбудсмен в ОРДЛО предоставила "разъяснение" о получении документов о смерти близких в Мариуполе.

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Согласно "разъяснению" оккупантов, как написал Андрющенко, нужно сообщить:

данные погибшего;

место захоронения или местонахождение тела погибшего;

собственные данные.

Как отметил советник мэра Мариуполя, только после осмотра так называемой "комиссией" человек получит бумагу о смерти и праве на захоронение на кладбище.

Фактически таким образом оккупанты пытаются легализовать в глазах остающихся в городе мариупольцев и российской пропаганды проведение эксгумации и уборки тел с улиц,

– говорится в сообщении Андрющенко.

Советник Бойченко отметил, что из-за отсутствия связи и электроэнергии представление данных – невозможно. Он также считает, что оккупанты требуют данные о погибших, ведь ищут места возможных захоронений военных.

"Видимо, действительно боятся, что азовцы восстанут даже с того света, чтобы жечь сволочь", – резюмировал он.

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