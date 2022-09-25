На Харьковщине россияне пытали атошников: в подвале сделали стену позора и карту с планами

Российские изверги пытали военных и гражданских жителей на оккупированных территориях Харьковской области. Участник АТО, переживший этот террор, рассказал о пытках. Оккупанты сломали ему два ребра и били током через гениталии.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондент Анна Черненко. Она рассказала историю бывшего участника АТО, попавшего в пыточную в Казачьей Лопани еще 22 марта. Он набрался сил и прошелся по местам, где его терроризировали российские оккупанты. Мужчина признает – ему нужно общаться с прессой, ведь это помогает забыть обо всем этом ужасе.

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"Хотел себе голову разбить, потому что не выдерживал пытки"

По его словам, российские оккупанты имели подробные списки местных участников АТО. У них были буквально все данные – вплоть до того, где кто сейчас находился. Много информации "слили" местные коллаборанты.

22 марта россияне забежали с автоматами в квартиру первой жены, где мужчина находился вместе с дочерью. Оккупанты накинули куртку на голову, забрали паспорт и повезли в пыточную. Ловили россияне не только атошников, но и гражданских людей.

Сам мужчина уже два года как не служил. Он устроился на одном из местных заводов. Оккупанты жестоко его пытали, а через некоторое время заставили выступать на камеру для российского телевидения. Он должен был призвать украинскую армию сложить оружие. Перед этим были дни адских пыток.

У мужчины была паховая грыжа – он просил оккупантов не бить его внизу живота. Впрочем, российские изверги додумались избивать его током через гениталии. Мужчина пытался разбить себе голову, чтобы потерять сознание и не чувствовать эту боль.

Задавали вопросы психологического характера. Вроде, когда я пошел в АТО. Я не успевал ответить – меня били током. Спрашивали, когда родилась первая дочь. У них все это было в документах. Я не знаю, зачем они это делали. Это все продолжалось до того, как у меня не начало там все гореть. Еще поливали меня водой, чтобы лучше шел ток,

– вспоминает пострадавший.

После нескольких недель в разных пыточных, мужчину выбросили на улицу. Он со сломанными ребрами пешком пошел в собственный поселок, а по дороге тащил местного, который не мог идти из-за избитых ног. Сейчас у мужчины проблемы с сердцем, но он готов пойти в армию – хочет показать, что его не сломали.

В каждом населенном пункте были пыточные

Как отмечает Анна Черненко, почти в каждом населенном пункте, где располагались оккупанты, были кабинеты или подвалы, где пытали людей. Они пытались выбить из них нужные для себя показания.

В одном из построек, где располагались оккупанты, они вообще написали, сколько населенных пунктов им удалось пройти. А конечной целью должен быть Харьков. Но теперь они либо гниют в украинской земле, либо с позором сбежали.

"Стена славы" российских оккупантов / Фото Анна Черненко

Рядом они написали позывные военных из их подразделения, которые стали дезертирами. В общей сложности из подразделения сбежали 15 человек. На фото видно всего 9.

"Стена позора" оккупантов / Фото Анна Черненко

Как отмечает Анна Черненко, сейчас украинские правоохранители активно работают на деоккупированных территориях Харьковской области. Они уже разоблачили так называемого "начальника оккупационной милиции" Казачьей Лопани, которому удалось скрыться. Его объявили в розыск и уже заочно сообщили о подозрении.

СБУ проводит проверки, устанавливает людей, которые могли сотрудничать с оккупантами. Продолжается большая работа. В частности, в Изюме удалось задержать представителя "народной милиции". Этот человек будет отвечать перед судом,

– подчеркнула Анна Черненко.

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Напомним, Украина завершила эксгумацию тел на месте массового захоронения в Изюме. Специалисты изъяли тела 447 погибших. Российские изверги убили 215 гражданских женщин, 194 мужчин, 5 детей. Также там нашли останки 22 военных. Тела еще 11 человек пока не удалось идентифицировать.