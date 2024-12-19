Российские солдаты выбирают суицид вместо штурмов на Херсонщине, –"Атеш"

У российского командования на территории оккупированной Херсонщины возникли трудности. Их солдаты заканчивают жизнь самоубийством, чтобы не идти в штурмы на этом направлении.

Случаев суицида стало больше среди военнослужащих 126 ОБрБО, 205 ОМСБр, 70 МСД и 61 ОБрМП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентов движения "Атеш".

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Оккупанты застреливаются, вешаются и тонут в море

Бригады, в которых стало больше самоубийц, входят в состав российской группировки "Днепр" на оккупированной части Херсонской области.

Причинами суицидов становятся сами командиры.

Причиной трагедий стали репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях,

– пишет "Атеш".

Так, последние недели в разных населенных пунктах области зафиксировали ряд случаев самоубийства.

В частности, в Голой Пристани повесился молодой человек, который совсем недавно подписал контракт с российским минобороны. Как говорят агенты "Атеш", "вероятно, не осознавая всех последствий".

Еще один оккупант застрелился в Каланчаке: он узнал, что его переводят в штурмовики.

А в Скадовске россиянин утонул в море. Сначала командование утверждало, что это несчастный случай, но впоследствии выяснилось, что перед этим с мужчины издевался командир, потому что он не хотел участвовать в боях на островах Днепра.