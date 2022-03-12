Оккупанты танком переехали "Таврию": 2 мужчин погибли, мальчик сгорел в пылающей машине

Российские оккупанты продолжают убивать мирное население Украины. В Запорожской области вражеский танк переехал автомобиль гражданских.

Об этом 12 марта в 16:13 сообщили в полиции Запорожской области. Трагедия случилась на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района.

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Автомобиль остановился на обочине

Люди пытались выехать на автомобиле "Таврия" из опасной зоны. Они остановились на обочине. После этого танк русских убийц раздавил их. В полиции сообщили, что погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в машине.

Сейчас правоохранители устанавливают личности убитых. Они начали уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны.

Раздавленный автомобиль: смотрите видео