Оккупанты танком переехали "Таврию": 2 мужчин погибли, мальчик сгорел в пылающей машине
Источник:Нацполиция
Российские оккупанты продолжают убивать мирное население Украины. В Запорожской области вражеский танк переехал автомобиль гражданских.
Об этом 12 марта в 16:13 сообщили в полиции Запорожской области. Трагедия случилась на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района.
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Автомобиль остановился на обочине
Люди пытались выехать на автомобиле "Таврия" из опасной зоны. Они остановились на обочине. После этого танк русских убийц раздавил их. В полиции сообщили, что погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в машине.
Сейчас правоохранители устанавливают личности убитых. Они начали уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны.
Раздавленный автомобиль: смотрите видео