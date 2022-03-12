Окупанти танком переїхали "Таврію": 2 чоловіків загинули, хлопчик згорів у палаючій автівці

Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення України. У Запорізькій області ворожий танк переїхав автомобіль цивільних.

Про це 12 березня о 16:13 повідомили у поліції Запорізької області. Трагедія трапилася на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району.

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Автомобіль зупинився на узбіччі

Люди намагалися виїхати на автомобілі "Таврія" із небезпечної зони. Вони зупинилися на узбіччі. Після цього танк російських вбивць розчавив їх. У поліції повідомили, що загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів у машині.

Наразі правоохоронці встановлюють особи вбитих. Вони розпочали кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.

Розчавлений автомобіль: дивіться відео