Окупанти танком переїхали "Таврію": 2 чоловіків загинули, хлопчик згорів у палаючій автівці
Джерело:Нацполіція
Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення України. У Запорізькій області ворожий танк переїхав автомобіль цивільних.
Про це 12 березня о 16:13 повідомили у поліції Запорізької області. Трагедія трапилася на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району.
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Автомобіль зупинився на узбіччі
Люди намагалися виїхати на автомобілі "Таврія" із небезпечної зони. Вони зупинилися на узбіччі. Після цього танк російських вбивць розчавив їх. У поліції повідомили, що загинули двоє дорослих чоловіків, а неповнолітній хлопчик згорів у машині.
Наразі правоохоронці встановлюють особи вбитих. Вони розпочали кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.
Розчавлений автомобіль: дивіться відео