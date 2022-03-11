Інцидент трапився 9 березня у селі Боромля Охтирського району. Про це розповів керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Орки обстріляли подружжя на Сумщині: що відомо

За словами Живицького, окупанти застосовували засоби, що є забороненими міжнародним правом. З якої саме били зброї – очільник Сумської ОВА не уточнив.

У підсумку загинула 51-річна Світлана. Жінка сиділа на пасажирському сидінні.

Крім того, загарбники забрали у водія мобільний телефон та автомобіль. Імовірно, мовиться про чоловіка загиблої.

Орки також розстріляли автомобіль із подружжям на Київщині

У Макарові на Київщині рашисти розстріляли автомобіль, у якому їхало літнє подружжя. В автівці перебували 72-річний чоловік і 68-річна жінка. На жаль, вони загинули.

Подружжя на своїй машині їхало однією з вулиць містечка. Водночас на дорозі з’явився ворожий БТР. З нього окупанти й відкрили вогонь.

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