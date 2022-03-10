Про це повідомила у твітер Саманта Павер з USAID.

Актуально У Генштабі ЗСУ розповіли, де ворог намагається наступати

Російські окупанти розстріляли з танка українку

Павер написала, що російські військові вбили українку Валерію Максецьку, яка співпрацювала з USAID через американську компанію Chemonics та була прекрасним лідером зі створення соціальної згуртованості та боротьби з дезінформацією. Жінка загинула напередодні свого 32-го дня народження.

Саманта Павер також повідомила, що Валерія Максецька народилася та виросла у Донецьку. На агресію Росії у 2014 році вона відповіла своєю гуманітарною роботою. Українка пережила обстріли у Донецьку, пізніше переїхала до столиці – Києва, де почала співпрацювати з USAID.

Окупанти розстріляли з танка українку / Фото твітер Саманти Павер

Відомо, що жінка, яка мала медичну освіту, могла виїхати з Києва після початку війни, проте залишилася у місті задля того, щоб допомагати іншим. Лише коли у її мами закінчилися ліки, вона евакуювалася. Проте Валерія, її мама Ірина та водій Ярослав були розстріляні з російського танка, поки чекали у машині поки той проїде. Усі троє загинули.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!