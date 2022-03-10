Відповідну інформацію в Генштабі ЗСУ оприлюднили станом на північ проти 10 березня. Зокрема на 14 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Генштабі ЗСУ розповіли, де Росія пробує наступати
Росія не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків. На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
Також розповіли, що наступ Росія також готує в:
- Донецькому і Таврійському напрямках;
- противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку;
- у Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Зокрема корабельні угруповання Росії перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.
Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ,
– мовиться у повідомленні.
Додали, що вірять в ЗСУ, а також заявили "Слава Україні".
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