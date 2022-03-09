Відповідне звернення Володимир Зеленський записав ввечері 9 березня. Це трапилось на 14 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий: про нього заговорили за 4 години до атаки

День обстрілу лікарні Маріуполя визначає все – хто на чиєму боці

Володимир Зеленський заявив, що поранених у Маріуполі 17, проте завали ще розбирають. Президент розповів, що люди вчасно почали ховатися під час повітряної тривоги, від 500-кілограмових російських бомб.

Дитяча лікарня, пологовий. Чим вони загрожували Росії? Що це за країна така, яка "боїться" лікарень і пологових і знищує їх?

– заявив президент.

Він поставив риторичні питання, мовляв, там що були маленькі бандерівці, вагітні жінки мали стріляти по Ростову, хтось у пологовому принижував російськомовних…

Президент Україна пояснив, що це вже на межою звірства.

Вечірнє звернення Зеленського від 9 березня – дивіться відео

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