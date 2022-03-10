Новину повідомив Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА. Він розповів, що Тростянецька колона виїхала з міста об 11:00.

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Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

Живицький наголосив, що довелося оперативно узгоджувати інший маршрут у межах самого міста Тростянець.

Також голова ОВА розповів: з міста виїхало більше сотні приватних автомобілів. Станом на 17:25 вони прямували маршрутом коридору через місто Ромни.

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