Новину повідомив Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА. Він розповів, що Тростянецька колона виїхала з міста об 11:00.
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Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає,
– мовиться у повідомленні.
Живицький наголосив, що довелося оперативно узгоджувати інший маршрут у межах самого міста Тростянець.
Також голова ОВА розповів: з міста виїхало більше сотні приватних автомобілів. Станом на 17:25 вони прямували маршрутом коридору через місто Ромни.
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