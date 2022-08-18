Поспорили о войне: в россии военный жестоко убил таксиста

российские военные продолжают совершать уголовные преступления. Так, капитан вс россии намеренно убил таксиста.

Убийство произошло из-за высказывания водителя об Украине. Об этом сообщил 24 каналу источник в разведке.

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Жестокое убийство

Как нам стало известно, 33-летний капитан вооруженных сил россии был задержан за умышленное убийство таксиста.

Сам офицер объясним, что ехал в такси, а водитель выразил мнение, что зря напали на Украину. В результате оккупант выстрелил в шофера четыре раза.

оккупанты цинично убивают украинцев

российских убийц награждают за издевательство над украинцами и массовые убийства. Об этом свидетельствует перехваченный разговор между родственниками-захватчиками. рашист дерзко кичится, что 25 мирных людей уезжали автобусом, но их убили. Другой рассказывает, что планирует изнасиловать украинку. Россиянин называет свои действия "свиданием" и смеется. Он заявил, что девушка уже в плену, ее связали.

Кроме того, бывший российский военный добровольно и публично признался в совершенных в Украине преступлениях. На момент интервью он находился в Белгородской области и готовился отправиться на другое направление.

Также один из рашистов в телефонном разговоре рассказал, что убил 30 мирных украинцев. Общаясь по телефону, оккупант отметил, что накануне изрядно напился, а затем "накосячил", за что планирует извиниться.

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