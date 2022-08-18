Посперечались про війну: в росії військовий жорстоко вбив таксиста
російські військові продовжують вчиняти кримінальні злочини. Так, капітан зс росії навмисно вбив таксиста.
Вбивство сталося через висловлювання водія про Україну. Про це повідомило 24 канал джерело у розвідці.
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Жорстоке вбивство
Як нам стало відомо, 33-річного капітана збройних сил росії затримали за умисне вбивство таксиста.
Сам офіцер поясним, що їхав у таксі, а водій висловив думку, що дарма напали на Україну. Внаслідок цього окупант вистрілив у шофера чотири рази.
окупанти цинічно вбивають українців
російських вбивць нагороджують за знущання з українців і масові вбивства. Про це свідчить перехоплена розмова між родичами-загарбниками. рашист зухвало хизується, що 25 мирних людей виїжджали автобусом, але їх вбили. Інший розказує, що планує зґвалтувати українку. Росіянин називає свої дії "побаченням" та сміється. Він заявив, що дівчина вже в полоні, її зв'язали.
Крім того, колишній російський військовий добровільно та публічно зізнався у скоєних в Україні злочинах. На момент інтерв'ю він перебував у Бєлгородській області росії та готувався відправитись на інший напрямок.
Також один із рашистів у телефонній розмові розповів, що вбив 30 мирних українців. Спілкуючись телефоном, окупант зазначив, що напередодні добряче напився, а тоді "накосячив", за що планує вибачитися.
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