Після цього він та його "товариш по службі" неодноразово ґвалтували дружину вбитого мирного мешканця фактично на очах у дитини.
До теми Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами
У стані алкогольного сп'яніння рашисти погрожували жінці насильством та зброєю, зокрема і щодо її малолітньої дитини, яка перебувала разом з потерпілою.
Прокуратура повідомила про підозру
Підозрюваного оголосили в розшук, до суду подано клопотання про затримання.
За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України),
– йдеться в повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших співучасників цих злочинів.
Мати з дитиною вже перебувають у безпеці.