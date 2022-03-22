Після цього він та його "товариш по службі" неодноразово ґвалтували дружину вбитого мирного мешканця фактично на очах у дитини.

До теми Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами

У стані алкогольного сп'яніння рашисти погрожували жінці насильством та зброєю, зокрема і щодо її малолітньої дитини, яка перебувала разом з потерпілою.

Прокуратура повідомила про підозру

Підозрюваного оголосили в розшук, до суду подано клопотання про затримання.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України),

– йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших співучасників цих злочинів.

Мати з дитиною вже перебувають у безпеці.