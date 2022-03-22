Спілкуючись телефоном росіянин зазначив, що напередодні добряче напився, а тоді "накосячив", за що планує вибачитися.

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Росіянин зізнався, що вбив 30 цивільних українців

У розмові з таким же як і він окупант говорить про розтрощену техніку, відкриті кримінальні справи, зокрема на командира полку. А також каже своєму "товаришу", що "мирних теж можна еб**шить".

Та я знаю, у мене людей 30 на рахунку,

– відповідає той.

На що загарбник радить: "ну еб..ш мирних також, не шкодуй, тому що їм зброю видали".

Рашист розповів, що вбив 30 цивільних українців: дивіться відео