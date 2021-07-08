Оля Полякова похвасталась длинными ногами в купальнике: горячие фото из Турции

Украинская артистка Оля Полякова отдыхала в Турции. Знаменитость опубликовала несколько кадров, где в откровенном купальнике похвасталась длинными стройными ногами.

Эпатажная певица не стесняется обнажаться перед камерой. Она радует поклонников новыми соблазнительными фотографиями, которые публикует на личной странице в инстаграме.

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Обольстительный look Оли Поляковой

Звезда сделала несколько эффектных кадров, сидя на лестнице, по которой текла вода. Оля изображена на фото в черно-розовом купальнике. Наряд состоял из мини-трусиков, которые подчеркнули аппетитные ягодицы, и короткого топа с надписью Miami.

Фотографии сделаны с такого ракурса, чтобы как можно лучше показать длинные стройные ноги исполнительницы. Волосы Поляковой были мокрыми после купания и красиво развевались на ветру. Чтобы защитить голову от палящего солнца, Оля надела стильную кепку. На лицо она не наносила косметику и завершила пляжный образ солнцезащитными очками.



Оля Полякова в купальнике в Турции / Фото из инстаграма Оли Поляковой



Оля Полякова в купальнике в Турции / Фото из инстаграма Оли Поляковой