Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию, – Зеленский объяснил намерения венгерского премьера

Президент Владимир Зеленский высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. По его мнению, политик стремится, чтобы Дональд Трамп прибыл в Венгрию для встречи с Путиным.

В то же время Зеленский отметил, что он не знает отношений между Будапештом и Вашингтоном и не может предсказать вопросы, которые могут обсуждать на встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг главы государства.

Что сказал Зеленский об Орбане?

По словам Зеленского, Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию для встречи с Путиным.

Если есть встреча, где бы она ни была, которая точно дает окончание войны и прекращение огня, Украина будет поддерживать те или иные форматы,

– заверил президент.

Однако подчеркнул, что если встречи нужны для "электорального салюта" Орбана и не дадут никакого результата, то Киев не может поддерживать их. Он также отметил, что встречи без Украины не помогут в урегулировании войны.

Кроме этого, Зеленский выразил убеждение, что Орбан поднимет энергетический вопрос и потребует у США особых отношений России и Венгрии.

Президент в очередной раз напомнил, что готов к переговорам на любой территории, кроме России и Беларуси, ведь они воюют против Украины.

Встреча Орбана и Трампа: коротко о главном