Как организован процесс взятия на военный учет украинок

Военный учет военнообязанных женщин будет проходить планово, постепенно, с учетом особенностей переходного периода. Далее читайте на украинском.

В Україні триває процес удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону України військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час, так і в особливий період.

Як стати на військовий облік Покрокова інструкція для жінок від Міноборони

Реформа збройних сил у дії

Крім того, система військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління приводиться у відповідність зі стандартами НАТО.

Навесні 2021 року в Україні набрали чинності законодавчі зміни, якими, зокрема, передбачено, що на військовий облік військовозобов'язаних беруться жінки, "які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком".

Відповідний перелік, що набув чинності 17 грудня 2021 року, був розроблений Генеральним штабом ЗС України та затверджений у встановленому порядку наказом Міністерства оборони України. Він містить 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності. З переліком можна ознайомитись за посиланням.

Хвилюватися не треба

Процес взяття на військовий облік жінок, визначений законом, проводитиметься територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки поступово, відповідно до готовності нормативно-правової бази, з урахуванням особливостей перехідного періоду.

Важливо Як і коли жінкам ставати на військовий облік: які документи потрібні

Впродовж 2021 – 2022 років на виконання частини одинадцятої статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (зі змінами) у Збройних силах України буде приведено у відповідність нормативно-правові акти та розроблено організаційно-розпорядчі документи щодо особливостей роботи центрів комплектування та соціальної підтримки під час взяття на військовий облік жінок.

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов'язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

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