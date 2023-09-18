Оружие, которое изменит войну за недели: интервью с военным экспертом Черником

Благодаря партнерам Украина имеет залповые и быстрые ракеты, которые не дают россиянам возможности качественно восстанавливаться. Как они могут изменить ситуацию на фронте – читайте в материале.

О победе над Россией, оружии, которое переломит ход войны, и закрытии неба от ракет рассказал 24 Каналу военный эксперт Петр Черник.

Интересно Украина не избежала бы войны с Россией: важный разговор с Петром Черником

Об осознании войны

Как вы считаете, есть ли у украинцев осознание того, что мы уже не гражданские. У нас не будет гражданской жизни, ведь мы страна, которая воюет и будет воевать. Каждый из нас – потенциально боец.

Может быть, все общество еще не прочувствовало это как комплексное явление. Нам нужно на уровне внутреннего восприятия ставить этот вопрос в фундамент нашего понимания бытия. Кстати, ужасно люблю мемуары Отто фон Бисмарка – как государственника, как одного из авторов Второго Рейха, критикуя Рейх как таковой. Однако там тоже были умные люди, нельзя это отрицать.

У него есть очень хорошее изречение. Он говорит, что государство должно обеспечить всего две вещи. Всего две.

Первая – военная безопасность.

Вторая – условия для экономического процветания.

Это два фундаментальных принципа, а все остальное активное предприимчивое общество обязательно наработает.

О победе над Россией

Относительно цифр, арифметики. У нашего врага, России, в пять раз больше живого ресурса. Может ли Украина с этим справиться?

Может быть. Нужно иметь две вещи:

высокую искусную мотивацию – ее имеем, мастерство наше растет;

как можно больше качественного оружия.

В истории есть такие случаи. Ничего, кстати, нового. Как говорил великий Никколо Макьявелли: "Если хочешь знать, как будет – изучи, как было".

1967 год – так называемая Шестидневная война в Израиле. Полтора десятка стран Арабской коалиции. Это очень много, только их перечислить – это уже много. Они превосходили израильтян во всем. Израильтян было 100 тысяч, а их – полмиллиона. У израильтян более 300 самолетов, у тех более 900. У израильтян еле 500 танков, а у тех более 2 800.

Разбили полностью (Израиль победил – 24 Канал). Это было разгромное поражение, которое на тот момент было чем-то невероятным. Отбили полуостров, который до сих пор считают своим. Правда, потом все произошло назад – в 1973 году, во время Судной войны. Однако сам факт – сумели. Почему? Высококачественная организация и высококачественное оружие.

Опять-таки ничего нового в истории. Наполеон. Битва под Аустерлицем в 1834 году. Он разгромил колоссальные войска союзников. Александр Первый убегал и плакал, как такое могло произойти.

Это возможно. Я не отношусь к тем аналитикам, которые считают, что союзники ничего не дали. С точностью до наоборот – дали столько, сколько нам и не снилось.

Действительно, стоит вопрос, чтобы переломить ход войны. Чтобы все пошло гораздо быстрее. Авиация уже есть, задекларировано, нужно только время для обучения наших пилотов и применения. Важно – это оружие, которое пойдет к F-16.

Также очень нужны дальнобойные баллистические ракеты с тяжелой боевой частью. Именно ATACMS. Те, что под крылом Storm Shadow. Может быть, дадут TAURUS – это тоже очень хорошо, но они не переломят ход войны. Переломит баллистика и авиация.

Об оружии, которое переломит ход войны

Ракеты ATACMS могут стать game changer (переломным моментом), как вы сказали.

Именно. В сочетании с авиацией. Storm Shadow становится на крыло, условно. Однако самолет должен подняться в воздух, какое-то время это занимает, чтобы выйти на ракетные пуски, осуществить эти ракетные пуски.

В то время как он находится в воздухе, цель может модифицироваться. Неизвестно, что там происходит. Так же с точки зрения времени – это долго. И это всего две ракеты. Все.

F-16 тоже имеет суперракету AGM-158, дальность нанесения ударов 980 километров. Произвели их американцы – более 5 тысяч, это очень много. Однако это опять-таки время. Надо, чтобы самолет сел назад, его нужно обслужить, пилот должен отдохнуть и так далее.

ATACMS – это тубус. Он буквально за 10 минут перезаряжается. Все видели HIMARS, там такая скобка есть. Это кран. Он поднимается, заряжается и выстреливает. Это все – за условную единицу времени.

Мы уже упоминали, что мы вторая страна в мире как оператор М142 и М270.

М142 HIMARS – это одна ракета, М-270 – это две ракеты. Я не буду говорить цифру, сколько мы их имеем. У нас их много.

Эти залпы массовые, быстрые. Вот это как раз то, что не дает им восстанавливаться. Просто не успевает. Также скорость имеет значение. Крылатые ракеты – это все в пределах тысячи километров. Это легче сбить. Даже их суперракеты тоже сбиваются.

Ракета, которая идет в тот же ATACMS, MGM-140 – это 5 400 километров в час. Это баллистика. Баллистику всегда труднее сбивать.

Вот в сочетании авиации с бомбовой нагрузкой и ATACMS буквально за несколько недель можно все изменить.

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О закрытом небе от ракет

Кстати, мы говорим о ракетах и этих регулярных ракетных обстрелах россиянами нашей территории. Существует ли какая-то система в мире или нам нужно заново разрабатывать, чтобы полностью обезопасить наше небо от попадания российских ракет по нашей территории?

На 100% небо не закрывается никогда. Никогда. На мой взгляд, самая качественная система, которая существует в природе – это так называемая израильская, потому что это система – "Праща Давида". Там, кстати, целый ряд ракет Archer. Есть четыре категории этой ракеты и туда еще интегрировано всего и много.

Ленивый только не говорил о так называемом "Железном куполе" – он тоже пропускает. Он разработан не против классических ракет – таких, как запускают в нашу сторону россияне – а против кустарных. Они клепаются в подвалах в Палестине. Это не качественные ракеты. Они прорываются.

Коэффициент сбивания – свыше 400 воздушных целей, но все равно есть прорыване.

Я иногда иронизирую, что если все системы мира привезти в Украину и поставить возле каждого куста – все равно будет прорывание. Невозможно на 100% небо закрыть.

В отношении качества и множества ракет – ничего подобного, как в Украине, нет. Мы об этом уже говорили. MIM-104 Patriot, IRIS-T, MIM-23 Hawk – это стратегические. SAMP/T, Aspide, Mistral, Crotale. И стариков взяли на завод, чтобы вспомнить, как это все делается. И все равно.

Уже не говоря о ствольной артиллерии, как Gepard против "Шахедов". И все равно не будет защищено на 100%. Почему? Зенитно-ракетное противоборство – это битва интеллектов. Это сверхсложная тема. Это математика, кибернетика, физика.

Врага нельзя недооценивать, он построил вторую ракетную школу в мире. Он тоже учится. И он эти щели будет искать и находить. Где было бы послабление? Это опять же сверхсложный вопрос, перекрывать потоки микроэлектроники, полупроводники. Но на 100% тоже невозможно. Почему? Мы живем в капиталистическом мире. На 99,9%. В капиталистическом мире есть два слова:

прирост – экономика должна прирастать товарами и услугами;

прибыль.

Найдутся в мире фирмы, которые продадут то, что должны продать. Причем это может быть совершенно честно. Представим себе, есть фирма в Иране, заказывающая полупроводники и микроэлектронику для бытовой техники. Почему нет?

Размещается заказ где-то в Боливии. Там та фирма размещает заказы в Перу. И так 10, 15, 20, 30 позиций. Приходят в разные компании – все честно, все законно. Покупают. И по той же схеме – назад. А кто запретит аятоллам передать России полупроводники? Кто им это может запретить? Это не возбраняется.

И даже если рыночная цена, скажем, одной детали 100 долларов, то если россиянам она потребуется, то они дадут за нее 10 тысяч долларов. Они за долларом в карман не полезут. И еще у них есть они.

Об изготовлении оружия в России

А какой у России потенциал в нынешних условиях – с санкциями – производить и ставить на первое место военно-промышленный комплекс?

Критически мал. Все деградировало в конце Советского Союза. Приведу несколько примеров по конкретным категориям оружия, чтобы на обзорах четко понимать .

Мы почти каждые несколько дней переживаем пуски из Ту-95МС, который запускает две ракеты: Х-101 и Х-555. Строить Ту-95МС они больше не могут. И не смогут. Это невозможно.

Одна из причин – возвращение нас, чтобы все это восстанавливать. Потому что наш интеллект и наш, пусть уже немного сдеградированный советский комплекс, но в сочетании на перспективу, даровал им шанс.

Ту-22М3 строить не смогут. Миг-31К – носитель "Кинжала", его тоже строить не смогут. Все деградировало в начале 1990-х годов. Все, точка. Придет точка, она непременно придет, когда все деградирует. Однако это даже не месяц и не год. Это еще несколько лет, а может, и добрых два десятилетия, но это будет.

Советский Союз имел шесть бронетанковых заводов. У них остался один "Уралвагонзавод", производящий Т-90. Максимум, что они могут производить – это глубокая модернизация Т-72, это не новый танк. Максимум 25 машин в месяц. Больше не смогут. Мы уже вышли на показатель уничтожения за 4,5 тысячи.

Мы последние два месяца уничтожаем и артиллерийских установок гораздо больше, чем физически Россия может расконсервировать и изготовить. Мы идем к точке необратимости, когда в России закончатся мощности для изготовления?

К этому идет. Однако давайте завершим первый цикл. Мы рассмотрели часть авиации, бронетехнику. Еще один акцент хотел сделать на такой машине, как бронеавтомобиль "Тигр", которым россияне невероятно гордятся. Мол, они создали такую замечательную машину. Однако там американский двигатель фирмы Cummins.

В части тепловизионных систем они вообще выхолощены полностью. Танк Т-72Б3 – лучшая модификация, модернизация, которая была у них до войны, это все в французской тепловизионной системе.

О флоте я могу говорить бесконечно. Самые современные их корветы или малые ракетные катера класса 26 или, кажется, 111. Возможно, я ошибся с цифрой, извините, потому что я не могу все держать в голове.

Там двигатель немецкий. Практически в каждой части их классов вооружений есть много всего западного. Разгонный блок "Авангард", который ставится на самую современную ракету "Сармат" которая не полетит, ведь сделаны только одни бросковые пуски, – из 40% всего западного.

Тот самый "Кинжал" – самая назойливая, самая опасная ракета. В ней 130 деталей из Запада. Но чтобы мы понимали, насколько эта ракета преувеличена – даже не боевая часть, а кожух боевой части скопирован с бетонобойной бомбы.

Ничего нового не разработали. Что в Советском Союзе "замесили", то они и поставили. На эту тему можно говорить очень долго.

Теперь переходим к артиллерии. Несколько слов, чтобы ясно разобраться, что есть и что будет. За полтора года войны средние потери россиян по артиллерии составляли в месяц 200–300 орудий. Так было.

Что интересно: именно это количество, благодаря огромным запасам еще со времен Советского Союза могли ремонтировать и ставить в строй. Кстати, их много – открытые источники говорят, что от 10 до 15 тысяч. Это колоссальное количество. Однако больше не могут.

Итак, май – 553 орудия уничтожены, июнь – 688, июль – 677, август – 691.

Три дня подряд более 30 орудий уже сейчас. 36 орудий – это два дивизиона. Штатная артиллерийская бригада – 72 ствола. Все складываем в кучу и выходит более 2 600 орудий. Делим на 72. Мне очень тяжело в голове сейчас это поделить, но это точно больше 30 бригад. Точно. Такое грубое деление.

Станков, которые могут рассверливать ствол, а это самая сложная процедура в изготовлении пушки, у них 6–8 штук. Не заводов, а станков. Строить новые установки, такие как 2С35 – добротная, самая современная – не смогут. 2С34 "Хоста" – не смогут. Они двигаются к критической точке обескровливания по артиллерии, но опять же, это не будет быстро.

Только что проговорили, свыше 10 тысяч на складах есть. Если нужно будет дойти до Су-100, а это самая массовая пушка Второй мировой войны. Если нужно будет ту пушку снимать, как-то ее переделывать и пускать в бой – будут. Почему? Аргумент Т-54, Т-55, которые разработаны еще при Сталине. Они это пускают. Если нужно будет, то Т-34 пустят, если до этой точки дойдет. Поэтому не можем выдохнуть сейчас. Сейчас методика перемолки сил и средств противника, классическая третья стадия индустриальной войны.

Есть три стадии индустриальной войны.

На мой взгляд, первая стадия индустриальных войн – это так называемые "Силезские войны". Самая яркая – "7-летняя война". Вот тогда началась битва за ресурсы, потому что Фридрих I дрался именно за Силезию, понимая, что там огромные залежи всего на то время. Это первые индустриальные войны.

Блестящий разгром до 9 дней. Шестидневную войну мы провели. Пример. Быстрый блицкриг около месяца. В тех пределах, которые сложились в первой фазе Второй мировой войны, итальянцы воевали против греков около месяца.

Потом три месяца. Французы проиграли нацистам. Три месяца – это затяжной блицкриг. А все, что дальше – это третья стадия перемола ресурсов. И у кого этих ресурсов будет больше, тот эту войну и выиграет.

Единственный в истории США шестизвездный генерал Джон Першинг, в честь которого названа, пожалуй, самая лучшая ракета "Першинг-2" – сказал такие интересные слова. "Битвы выигрывают солдаты, а войну выигрывает логистика". И в стратегическом большом итоге мы сильнее. За нами колоссальное Евроатлантическое пространство. Не выдержит Московия это давление. Этого не будет.

А в каком временном пространстве не выдержит?

Поверьте, я очень многое над этим вопросом думал, строил множество аналитических структур. Понимая, что там есть сложные, неразрешимые дихотомии, которым я не могу дать ни экспертной, ни даже интуитивной оценки.

Путин дерется за жизнь. Если Путин дерется за жизнь, сколько нужно россиян в Украине убить, сколько убьет.

Сейчас уже свыше 260 тысяч, не обновлял последнюю цифру, где-то так. Надо еще полмиллиона, миллион, три, пять? Убьет – классическая сталинская методика. Сталину принадлежат слова: "Россияне не могут проиграть на поле боя. Сколько надо солдатских жизней затратить, столько и затратим. Точка".

О перспективах войны

Петр, скажите, пожалуйста, а в стратегическом понимании, какой у нас сейчас самый нерешенный вопрос? То есть, что делать с Россией, как побеждать Украине, как завершать первую фазу или как она будет выглядеть. Какой ключевой сейчас вопрос перед нами стоит?

Ничего нового не скажу, множество раз это говорил, и скажу еще раз, если нужно. Есть старая добрая латинская поговорка: "Repetitio est mater studiorum" – повторение мать учения.

То есть пока американские глобальные умы не разрешат проблему развала России так, как им нужно. При этом нет доктринального решения. А они еще и на мировом острове, никуда не спешат, защищены океанами. Это нам больно.

Не решена проблема развала России. Не решена.

А скажите, пожалуйста, но этот вопрос стоит на повестке дня?

Однозначно стоит. Вопрос: как нам, украинцам, выиграть эту войну? И не только украинцам, потому что это еще война цивилизационная, в прямом смысле этого слова.

Опять же эту войну можно твердо охарактеризовать, возможно, сейчас введу новый тип анализа, – но это первая война глобального севера и глобального юга. Действительно.

Чем она закончится и как она закончится – очень зависит, как маховики будут дальше раскручиваться.

А расшириться ли эта война на другие страны?

Спокойно может. Однако должна быть очевидность удара. Если московиты обманут, а может не обманут, а так и сделают – ударят по какой-то из стран НАТО.

Ударят по-настоящему – не обломками упавших в Румынию беспилотников и не ракетой, упавшей на территории Польши. А настоящей российской ракетой – это будет очевидно доказано, что прилетит куда-то к ним. То тогда выйдет за наш ареал.

Петр, вы говорили о фазах войны. Скажите, пожалуйста, эта фаза войны против оккупанта, в такой интенсивности сколько она еще продлится, по вашему мнению, и как она может остановиться? И подчеркиваю, действительно ли это фаза будет?

Это будет фаза. Это, опять же, аналитическое, скорее, угадывание. Я лишен интуиции. Хорошо понимаю, что мы находимся в стратегической точке бифуркации. В теории систем это когда старая система не работает, новая система не работает. Поэтому мои прогнозы, к сожалению, это будет, скорее, аналитическая конструкция из множества вариантов.

Крайне важно обвалить Южный плацдарм, выйти на Северное Поозерье. А потом понимаем, что приходит зима. Зимой никто никуда двигаться не будет. Это будет бесконечное контрбатарейное противоборство, как это было прошлой зимой. А как будет дальше, то это для меня неразрешимая, геополитическая и военная головоломка, как проходить Донбасс. При условии, что они сохраняют сопротивляемость.

Крым, по правде, несложно взять. Для этого нужно мост завалить и месяц их перемалывать дальнобойными ракетами. Если туда высыпать до тысячи ракет, а артерии, которая их питает, у них нет.

Все, что плывет, сбиваем – точнее топим. AGM-158 – об этой ракете говорили, позволяет это делать. Она так и называется – Joint Air-to-Surface. К поверхности, не к земле, потому что есть ground. Это surface – к чемуугодно: что плывет, стоит, двигается – оно бьет. Нет, чтоб уехать, нет, чтоб уйти – им конец.

На Донбассе все по-другому. Донбасс возвышенность. Колоссальная городская конгломерация. Колоссальная, гигантская. Они малюхонький Бахмут, по большому счету, взяли, но дальше не двигаются. Крошечный город, как Стрый, где-то в таких пределах. А это в 10 раз больше, если не в 15, а еще взять всю конгломерацию.

Они солдат не жалеют. Они не жалеют. Волна за волной пехота умирает, умирает, умирает, пока не истощат нас.

А теперь ставим себя наоборот. Если они сохраняют стойкость управления, как нам это проходить? Класть 300 тысяч человек? Давайте будем трезвыми и объективными. Или все это можно засыпать тяжелыми бомбами? Можно, но их надо иметь, эти тяжелые бомбы, в большом количестве.