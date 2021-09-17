От красных директоров до технократов: как менялся Кабмин за 30 лет

17 сентября исполняется 30 лет Кабинету Министров Украины. 24 канал проанализировал ключевые события и фигуры, связанные с правительством и его роль в украинской политике.

Формирование государственности невозможно без создания органа исполнительной власти. В Украине этим органом является Кабинет министров, который возник 17 сентября 1991 года. За эти 30 лет Кабмин прошел через сложные трансформации, однако остается ключевым институтом реализации социально-экономической политики, а также евроинтеграции нашего государства.

Читайте также Кабмин через депутатов подал изменения в бюджет

Новая реальность со старыми кадрами

Отсчетной точкой Кабинета Министров Украины можно считать Закон от 17 сентября 1991 года "О внесении изменений и дополнений в Конституции (Основного Закона) Украинской ССР". Согласно этому документу в Конституцию теперь прописывалось, что "Кабинет Министров Украины ответственен перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины" и "координирует деятельность исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов по выполнению государственных программ".

Этим фактически было признано на юридическом уровне, что Кабинет Министров является высшим исполнительным органом Украины. Напомним, что тогда только Верховная Рада проголосовала за независимость Украины – которую еще должны были подтвердить на референдуме 1 декабря.

Всего в Украине было 18 премьер-министров. А первым премьером независимой Украины был Витольд Фокин, которому сейчас уже почти 90 лет. А 30 лет назад именно Фокин был тем человеком, который подписал Беловежские соглашения от Украины и начал рыночные реформы.

Юрист-конституционалист Александр Марусяк отмечает, что должностные обязанности чиновников еще со времени провозглашения независимости конфликтовали с политическими амбициями президентов.

Институт правительства возник на основе Совета Министров УССР, который был преобразован в Кабинет Министров на заре нашей независимости. Вместо того, чтобы правительство занималось разработкой политики, то эти функции фактически выполняет президент. В этом искажение нашей политической системы. И у нас получается, что правительство это что-то техническое, а вот настоящий руководитель это президент . Александр Марусяк Доктор права, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ

Красные директора и малиновые пиджаки

Первые главы украинского правительства принадлежали к советской элите – и за это получили название "красных директоров". Такими были Витольд Фокин (1990 – 1992), Леонид Кучма (1992 – 1993), Ефим Звягильский (хоть он и был исполняющим обязанности премьера в 1993 – 1994) и Виталий Масол (1994 – 1995).

Еще в начале 1990-х годов проявил себя конфликт за полномочия между президентом и премьером. Тогда это наблюдалось на примере Кравчука и Кучмы. Если все было хорошо, то это заслуга президента, а если есть проблемы – то в этом виноват именно руководитель правительства. Хотя именно правительство было ответственно как за разработку стратегии экономических реформ, так и их внедрение на местах.

Каким был 1992 год для Украины:

Исключением из этого правила был бывший сотрудник КГБ Евгений Марчук (1995 – 1996), который развивал спецслужбы уже независимой Украины. Когда Марчук был премьером, то Украина стала членом Совета Европы. Хотя в то же время продолжался экономический кризис, была массовая безработица и гиперинфляция.

Вот преемник Марчука Павел Лазаренко из Днепропетровщины стал возможно самым скандальным украинским премьер-министром (1996 – 1997) в мировом масштабе. Надо понимать что в 1990-х годах на руководящих должностях оказались люди, которые были связаны с большим капиталом. Начинает формироваться кланово-олигархическая система. И днепропетровский клан был самым влиятельным в то время.

Лазаренко и был политиком, вышедшим из лона крупного бизнеса. Одной из его помощниц была Юлия Тимошенко – человек, которому суждено было побыть дважды в премьерском кресле (2005, 2007 – 2010) и стать "газовой принцессой" из-за причастности к теневым схемам в энергетике.

Кстати, именно у Лазаренко было самое многочисленное правительство, которое состояло из 29 министров, 9 вице-премьеров и 6 министров без портфеля. Последние были подконтрольными напрямую премьер-министру и могли голосовать на заседаниях Кабмина.

После утверждения Конституции Украины 28 июня 1996 года, где в шестой главе были четко прописаны полномочия Кабинета Министров. Из важного надо вспомнить о том, что все должности в Кабмине назначаются Верховной Радой Украины по представлению премьера, кроме министра иностранных дел и министра обороны.

По мнению историка, старшего научного сотрудника Института истории Украины НАНУ Владимира Головка недооцененной остается фигура премьер-министра Валерия Пустовойтенко (1997 – 1999).

После резкой смены премьеров, Пустовойтенко как раз избегал конфликтов с президентом. На его период пришлась стабилизация экономики. Собственно при нем, а именно с середины 1999 года начался экономический рост, который затем почти монополизировали в общественном мнении сторонники Ющенко. Из-за того, что в декабре 1999 года был отрицательный показатель ВВП, то никто этого не упомянул. Владимир Головко Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины НАНУ

Премьер-министр Валерий Пустовойтенко выступает в Верховной Раде Украины. 1998 год / Фото Голос Украины

Экономический рост и ссоры любимых друзей

Когда Кучма, победив во второй раз на президентских выборах в ноябре 1999 года на фоне триумфа решил сменить премьера, то началось звездное время уже к тому времени известного руководителя Нацбанка Виктора Ющенко. В этом правительстве Юлия Тимошенко была вице-премьер-министром по вопросам топливно-энергетического комплекса – что и можно считать началом ее стремительной политической карьеры.

В народе правительство Ющенко ассоциировалось с улучшением экономических показателей, хотя как было уже указано выше успехи реформ были заложены еще предыдущим Кабмином. Интересно, что премьер Ющенко имел в подчинении наименьшее правительство – всего 4 вице-премьера и 15 министров.

В программе деятельности Кабмина от 23 марта 2000 года было указано, что количество безработных в Украине по состоянию на 1 января 2000 года составило 1,2 миллиона человек. Тогда еще была напряженная социально-экономическая ситуация, но со временем она неустанно улучшалась.

До мирового финансово-экономического кризиса 2008 года наблюдался экономический рост в Украине. Как ни странно, но самым большим он было при премьерстве Януковича в 2004 году – 12%.

2004 год в истории независимой Украины:

В конце 2004 года была принята конституционная реформа, согласно которой Украина стала парламентско-президентской республикой. Еще до принятия Конституции 1996 года, президент имел фактически неограниченные полномочия – мог единолично назначать премьера и формировать состав правительства.

А с 2004 года уже уменьшалось влияние президента, а вместо этого усиливались политически Кабмин и Верховная Рада. Правда, даже эти изменения не устранили борьбы за полномочия между премьером и президентом.

Оранжевая революция 2004 года кардинальным образом изменила политический климат в Украине. Возвращение на политический Олимп команды Виктора Ющенко сначала выглядело достаточно обнадеживающе, однако ссоры с Тимошенко и внутри команды, в конце концов привели к власти Виктора Януковича в 2010 году.

Премьер-министры Украины по состоянию на 2020 год / Инфографика 24 канала

Во времена премьерства Николая Азарова (2010 – 2014) Кабмин превратился в место доминирования выходцев из Донбасса. Несмотря на юридическую подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом – что должен был сделать Янукович на саммите Восточного Партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года, Кабмин Азарова стал палачами украинского народа. Именно чиновники из Партии регионов пошли войной против собственного народа – из-за чего потом бежали из Украины, когда Евромайдан победил.

Руководители правительства Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством

Состав правительств Украины за 1991-2016 годы / Фото инфографика Слово и дело

Чиновники времен гибридных вызовов

После Революции Достоинства в 2013 – 2014 годов Кабмин стал драйвером европейской интеграции.

Это проявилось из-за возникновения новых должностей:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

Политический эксперт Евгений Магда считает, что необходимо понимать условия, при которых пришлось работать чиновникам после 2014 года. Российская вооруженная агрессия, формирование международной коалиции в поддержку Украины, внедрение реформ децентрализации и углубление интеграции с евроатлантическими структурами – события, которые определили Кабмина Арсения Яценюка (2014 – 2016) и Владимира Гройсмана (2016 – 2019). Тогда также усилилось влияние "варягов" – иностранцев, получивших государственные должности в Украине.

То, что Арсений Яценюк забрал на себя значительную часть негатива не означает, что он просто сидел и ничего не делал. Как раз, думаю, правительство Яценюка и правительство Гройсмана заслуживают высокие оценки потому что они смогли в очень непростых условиях российской агрессии обеспечить, в конечном счете, экономический рост. Когда начинают сетовать, что экономический рост невысок – лучше невысокий экономический рост, чем маленькая экономическая стагнация. Евгений Магда кандидат политических наук, директор Института мировой политики

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Федерика Могерини и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 2017 год / Фото Twitter Кабмин Украины

Когда к власти пришел Владимир Зеленский, то контроль над правительством существенным образом снизился. Пришло время технократов – экспертов, которые имеют определенный опыт в подготовке к проведению реформ, однако без предыдущего опыта принятия решений. Именно таким можно считать правительство самого молодого в украинской истории премьера Алексея Гончарука, который до управления руководил Офисом эффективного регулирования.

Правда, это не спасло от торможения реформ – в первую очередь правоохранительных органов. Последнее было и остается весомым фактором поддержки от международных партнеров.

С 4 марта 2020 года премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль. И за полтора года его управления Кабмином было довольно много кадровых изменений. Наиболее громкой отставкой этого года можно считать оставление своего поста министра внутренних дел Арсена Авакова в июле. Кстати правительство Шмыгаля работает без программы действий, поэтому его может в любой момент уволить президент Зеленский, чья политическая сила "Слуга народа" имеет монобольшинство в парламенте.

Как назначали Дениса Шмыгаля премьером:

Наконец надо сказать, что Кабмин должен быть связан с предыдущими поколениями. Не важно, кто на должности, а важно, что ты делаешь, имея властные полномочия. Будем надеяться, что со временем в Украине преемственность поколения и понимание общего дела наконец перевесит текущую политическую коньюктуру.