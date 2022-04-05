От зверств русских оккупантов ужаснулся весь мир

Вы знаете, что такое Буча? Небольшой уютный городок в Киевской области. Наша семья тоже когда-то рассматривала его для жизни.

Сегодня Бучанская резня стала главной новостью на первых страницах всей мировой прессы. Российская армия отступила из Бучи.

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Россияне пытали мирных людей

На то, что она оставила после себя, невозможно смотреть без слез. Мэр Анатолий Федорук заявил, что около 300 жителей были убиты оккупантами. Тела обнаружили в массовых захоронениях и на улицах города.

Дети, женщины, старики. Застреленные, запытанные, со связанными руками. Обычные мирные люди, не представляющие никакой угрозы солдатам. Такая ситуация не только в Буче: Ирпень, Гостомель пострадали не меньше. Замучили и убили старосту Мотыжина Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.

Россияне пытали беззащитных людей / Фото Ronald Schemidt

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Нельзя прощать

На трассах лежат погибшие люди, стоят автомобили, изрешеченные пулями, из которых нельзя было спастись. Вот так "освобождают" украинский народ. От этих зверств сегодня ужаснулся весь мир. Такое нельзя прощать.

После второй мировой войны евреи еще долго искали и находили нацистов, чтобы предать их суду за геноцид и преступления против человечества. Украине, на мой взгляд, нужно будет пойти по этому пути создания своего Моссада. Чтобы ни один преступник не мог спать спокойно без срока давности.

Думаю, что миллионы людей по всему миру будут десятилетиями донатить на такую деятельность.

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