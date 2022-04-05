Від звірств російських окупантів жахнувся весь світ

Ви знаєте, що таке Буча? Невелике затишне містечко Київської області. Наша сім'я також колись розглядала його для життя.

Сьогодні Бучанська різанина стала головною новиною на перших сторінках усієї світової преси. Російська армія відступила із Бучі.

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Росіяни катували мирних людей

На те, що вона залишила після себе, неможливо дивитися без сліз. Мер Анатолій Федорук заявив, що близько 300 мешканців було вбито окупантами. Тіла виявили у масових похованнях та на вулицях міста.

Діти, жінки, люди похилого віку. Застрелені, закатовані зі зв'язаними руками. Звичайні мирні люди, які не становлять жодної загрози солдатам. Така ситуація не лише у Бучі: Ірпінь, Гостомель постраждали не менше. Замучили та вбили старосту Мотижина Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

Росіяни катували беззахисних людей / Фото Ronald Schemidt

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Не можна прощати

На трасах лежать загиблі люди, стоять автомобілі, порізані кулями, з яких не можна було врятуватися. Отак "звільняють" український народ. Від цих звірств сьогодні жахнувся весь світ. Таке не можна пробачати.

Після Другої світової війни євреї ще довго шукали й знаходили нацистів, щоб віддати їх під суд за геноцид та злочини проти людства. Україні, на мій погляд, треба буде піти цим шляхом створення свого Моссаду. Щоб жоден злочинець не міг спати спокійно без строку давності.

Думаю, що мільйони людей у всьому світі десятиліттями будуть донатити на таку діяльність.

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